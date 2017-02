Now On Air

The Real Music Stationとして、音楽を軸としたテンポの良いエンターテイメントプログラム。アメリカンスタイルならではのワンマンDJを貫き通す番組作りで、スポーツ、ライフスタイル、エンターテイメント情報を中心に、ハワイKKBG-FMでNo.1 DJとしても活躍していたVance Kが、毎朝元気と音楽を紹介。さらに、アメリカを中心に活躍する来日アーティストをはじめ、ハワイ出身のVance Kと親交の深いハワイアン・アーティストもお迎えし、時には生ライヴもお届けしています。コーナーには、毎週リリースされるアルバムを1枚Pick Upして毎日紹介する「Album Of The Week」、そして、”日本でハワイを感じる”をテーマにライブやイベント情報など紹介する「Hawaiian Connection」など心地良い音楽と一緒にお楽しみください。